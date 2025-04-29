Sivasspor, ligin kritik virajında Rams Park’ta 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesi konuşan Çalımbay, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk mücadelesi verdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray gibi güçlü bir rakibe karşı deplasmanda oynayacağız. Taraftar desteğini arkasına alacaklar. Bu üç ihtimalli bir maç ama puan almak istiyorsak, çok daha fazla mücadele etmeliyiz." Hopa’daki Market Saldırısının 3 Zanlısı Yakalandı İçeriği Görüntüle

Geçen hafta Onvo Antalyaspor karşısında ortaya koydukları performansın üzerine çıkmaları gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, “Galatasaray maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor” dedi.

"Final Niteliğinde Maçlar Oynuyoruz"

Takımın içinde bulunduğu lig tablosuna da değinen Çalımbay, kalan maçların önemine işaret ederek, “Bodrum FK maçı özellikle taraftar desteği açısından kritik. Kazanırsak önümüz tamamen açılacak” şeklinde konuştu.

Çalımbay ayrıca şu an takımda sakat oyuncu bulunmadığını, ancak tam hazır olmayan isimleri Galatasaray deplasmanına götürmeyeceklerini belirtti.

Antrenmanlar Sürüyor

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürüyor. İdman koşu ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlarken, pas organizasyonlarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.