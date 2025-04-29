Ankara'nın güdül ilçesinde Güdül Belediyesi tarafından yaz mevsimi öncesi ilçe genelinde haşereyle mücadele çalışması başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında belirlenen yerlerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı kara yolundaki çöplüğün bertaraf edileceğini belirterek, "Burada peyzaj düzenlemesi yapacağız. Buraya halkın rahatlıkla gidebileceği park yapmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Doğanay, ilçeden geçen derelerde de temizlik çalışması yapıldığını kaydetti.