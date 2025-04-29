Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı boşanma süreci sonrası magazin gündeminden düşmeyen Wanda Nara, ilişkisini Arjantinli rapçi L-Gante için sonlandırmıştı.

Geçtiğimiz aylarda çocuklarına daha fazla vakit ayırmak istediğini belirterek L-Gante’den ayrılan Nara’nın bu kararı, eski eşi Mauro Icardi’ye barış mesajı olarak yorumlanmıştı.

Wanda Nara, L-Gante ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya hesabından Mauro Icardi ile olan eski fotoğraflarını paylaşarak dikkat çekmişti. Ünlü model, eski eşini yeniden takip etmeye başlayarak barış sinyalleri vermişti.

Ancak bu adımları karşılıksız kalınca, kısa süre içerisinde L-Gante ile ilişkisine yeniden döndü.

Aşk hayatındaki çalkantılı gelişmelerle sık sık magazin gündeminde yer alan Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile yollarını bir kez daha ayırdı. Sürekli ayrılıp barışmalarıyla konuşulan ikili, bu kez sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakarak ayrılığı resmileştirdi.