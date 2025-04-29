Son günlerde Kuzey Ege ve bölgeye sınırı olan Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinde olumsuz hava koşulları yaşanıyor. Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 2 gündür feribot seferleri yapılamıyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 27 ve 28 Nisan 2025 tarihlerinde uyarılar yapılarak bölgede yaşanacak olumsuz hava koşulları hakkında bilgilendirme yapılmıştı.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması da bir açıklama yaparak bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada, Narlı-Marmara ve Güney Marmara-Adalar hatlarında planlanan feribot seferlerinde iptaller yapıldığını duyurdu.