Sağlık turizmi alanında köklü değişiklikler getiren 'Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (UHSAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, yeni yönetmelikle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin sağlık turizmi sektöründe yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

Yeni yönetmelik, sağlık turizmi faaliyetleri için belirlenen kurallara uyumlu şekilde, tüm sağlık tesislerinin ve aracı kuruluşların 'HealthTürkiye' platformuna entegre olmasını zorunlu kılmakta. Bu platformda yer alan kurumlar, akredite ve güvenilir hizmet veren kuruluşlar olarak tanımlanacak. Kurallara uymayan kuruluşlar ise ruhsat iptali gibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Sağlık Turizmi ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi Artacak

Behlül Ünver, yeni yönetmeliğin Türkiye'ye gelen sağlık turistlerinin güvenliğini sağlamak adına önemli adımlar attığını belirtti. Ayrıca, yurt dışından gelen hastaların tedavi sonrası komplikasyonları için "komplikasyon sigortası" zorunluluğu getirilmesiyle, hastaların ülkelerine döndüklerinde mağduriyet yaşamamaları hedefleniyor.

Türkiye'nin Sağlık Hizmetleri, Dünya Çapında İlgi Görüyor

Son yıllarda Türkiye, sağlık turizminde estetik alanının yanı sıra onkoloji, obezite cerrahisi, organ nakli gibi birçok alanda da dünyadaki önemli destinasyonlardan biri haline geldi. 2024 yılında 5 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye sağlık hizmeti almak için geldiğini belirten Ünver, Türkiye’nin dünya çapında sağlık alanındaki itibarının arttığını söyledi. Ancak sosyal medyada ve yabancı basında Türkiye’nin sağlık hizmetlerine yönelik olumsuz yorumların kasıtlı olarak yayıldığını ifade etti. Ünver, “Türk hekimleri yurt dışındaki sağlık sistemlerine davet edilirken, aynı hekimlerin Türkiye’deki sağlık hizmetleri için yanlış bir algıya neden olunmaya çalışılıyor” dedi.

Sağlık Turizmi Türkiye’nin Her Bölgesinde Gelişiyor

İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde de sağlık turizmi potansiyelinin arttığını belirten Ünver, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Rize, Trabzon, Edirne, Van gibi şehirlerin sağlık turizminde ilerleme kaydettiğini ifade etti. Sağlık turizminin yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Ünver, Türkiye’nin her köşesinin sağlık turizmi için değerli bir potansiyel sunduğunu söyledi.

Saç Ekimi, Onkoloji ve Organ Nakli Alanlarında Sağlık Turizmi

Son yıllarda Türkiye, özellikle saç ekimi ve estetik cerrahi alanlarında büyük bir talep görmekte. Ancak son dönemde onkoloji, göz ameliyatları, tüp bebek tedavileri ve organ nakli gibi farklı tedavi alanlarında da sağlık turistlerine hizmet veriyor. Türkiye, özellikle böbrek naklinde dünyada birinci, karaciğer naklinde ise üçüncü sırada yer alıyor.