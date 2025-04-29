NOW TV ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Hudutsuz Sevda dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenomen dizi, 63. bölümüyle ikinci sezon finalini yapacak.

Yapımcılığını Fatih Aksoy’un, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün, senaristliğini ise Bahadır Özdener’in üstlendiği projede, başrol oyuncularından Miray Daner diziye veda ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Daner, canlandırdığı “Zeynep” karakteriyle sezon finalinde izleyicilere veda edecek.

Dizinin başrolünde yer alan Deniz Can Aktaş ise “Halil İbrahim” karakteriyle hikâyeye yeni sezonda da devam edecek. Kulis bilgilerine göre Hudutsuz Sevda, yeni sezonda “Halo” kod adıyla yayın hayatına farklı bir konseptle devam edecek ve oyuncu kadrosunda da büyük değişiklikler yapılacak.

Yapım ekibi, dizinin yeni döneminde hem hikâyeyi hem de karakter dinamiklerini yeniden şekillendirerek izleyiciye daha güçlü bir senaryo sunmayı hedefliyor.

Yeni sezonda dizinin hangi isimle ekranlara döneceği ise merakla bekleniyor.