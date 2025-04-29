İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yapılan çalışmalarda, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 17 şüpheli, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 3 şüpheli, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 1 şüpheli olmak üzere toplamda 21 şüpheliye operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konulurken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ayşe GÜREL / İSTANBUL, (DHA)-