Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasını geride bırakmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, Ay Yapım tarafından üretilecek yeni bir dizi projesi için yaz sonunda tekrar kamera karşısına geçecek. İmirzalıoğlu'nun diziye dönüşü, televizyon izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor.

Bölüm Başına 4,5 Milyon TL alacak!

Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizi projesi için televizyon tarihine adını yazdıracak bir anlaşmaya imza attı. Edinilen bilgilere göre, ünlü oyuncu, projede her bölüm için 4,5 milyon TL kazanacak. Bu tutar, Türk televizyon sektöründe oldukça dikkat çekici ve iddialı bir rakam olarak öne çıkıyor.

Proje ve karakter detayları henüz açıklanmasa da, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol oynayacağı ve güçlü bir hikâye ile ekranlara döneceği söyleniyor. Uzun bir aranın ardından televizyon dünyasına geri dönecek olan oyuncunun, bu geri dönüşüyle büyük bir etki yaratması bekleniyor.

İmirzalıoğlu'nun uzun süre sonra bir diziyle ekranlara gelecek olması hayranlarında sabırsızlık yarattı. Yakışıklı oyuncunun bölüm başına alacağı ücret ise şimdiden sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.