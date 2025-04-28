Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçedeki vatandaşlarla sürekli iletişim halinde kalarak onların talep ve önerilerini dinlemeye büyük önem veriyor. Bu kapsamda düzenlediği “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” halk toplantılarının adresi, bu kez Gökçek Mahallesi oldu.

Halk Meclisi Toplantıları Gökçek Mahallesi’nde Gerçekleşti

Başkan Ercan, Sincan genelinde sık sık düzenlediği halk toplantılarıyla ilçenin her kesiminden vatandaşla buluşuyor. Toplantılar, Sincanlıların görüş ve önerilerini dinlemek, onların taleplerine yerinde çözüm üretmek için önemli bir fırsat sunuyor. Bu hafta gerçekleşen halk toplantısının ikincisi, Gökçek Mahallesinde yapıldı. AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan ve meclis üyelerinin de katıldığı toplantıya yoğun katılım sağlandı.

Ortak Akıl ve İstişare ile Yönetim

Başkan Murat Ercan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programının ikincisini Gökçek Mahallesi'nde gerçekleştirdiklerini belirtti. Ercan, “Bu programda hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, projelerimizi paylaştık ve birlikte çözüm yolları ürettik. Ortak akıl ve istişare ile şehrimizi yönetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Ercan, katılımcılara teşekkür ederek bu tür buluşmaların ilçenin gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Vatandaşın Taleplerine Yerinde Çözüm Üretiliyor

Sincan Belediyesi’nin vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla gerçekleşen bu buluşmalar, hemşehrilerinin isteklerini doğrudan iletebileceği ve çözüm önerilerinin tartışılabileceği önemli platformlar oluşturuyor. Başkan Ercan, halkla bu şekilde sürekli iletişimde kalarak, şehrin sorunlarına yönelik çözümleri daha hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi hedefliyor.

Mahalleliler ise etkinlikten memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Ercan ile iletişimde olmanın sorunlarının daha kolay çözüleceğine ve destek sağlanacağına inanıyor.