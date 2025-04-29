Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Erdoğan, saat 09.45’te özel uçak 'TUR' ile Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Roma ziyaretinde Erdoğan’a, geniş kapsamlı bir heyet eşlik ediyor. Heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer aldı.

Ayrıca heyette, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de bulunuyor.

Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve savunma alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesini amaçlıyor. Zirve kapsamında Erdoğan’ın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.