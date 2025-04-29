MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında hem iç hem dış politikadaki gelişmelere değinerek CHP yönetimini sert bir dille eleştirdi, DEM Parti'ye tutarlılık çağrısı yaptı ve PKK'nın silah bırakmasını istedi.

"CHP Fitneye Alet Oluyor"

Bahçeli, Türkiye'nin çok cepheli tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "CHP, devleti hedef alan ideolojik bir güruhun merkezidir" dedi. CHP'nin "kanayan yara", "kaynayan kazan" haline geldiğini ifade eden Bahçeli, Özgür Özel'in söylemlerini "bölücülük ve fitne" olarak nitelendirdi.

"PKK Silah Bırakmalı, DEM Parti Net Tavır Almalı"

Bahçeli, DEM Parti’nin Kamışlı’daki gelişmelere karşı net bir tavır almasının tutarlılık gereği olduğunu söyledi. “PKK derhal silah bırakmalı, kongre yaparak kendini feshetmeli” çağrısında bulunan Bahçeli, 27 Şubat İmralı çağrısına atıf yaparak "ön şartsız bağlılık esastır" ifadesini kullandı.

PYD/YPG'ye Tepki: "Silah Bırakıp Suriye'ye Entegre Olmalı"

Kamışlı’da ABD ve Fransa destekli yapılan "Birlik ve Ortak Tutum Konferansı"nı eleştiren Bahçeli, PYD/YPG'nin silah bırakıp Suriye yönetimine entegre olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, bu konferansın Suriye'nin toprak bütünlüğüne açık bir tehdit oluşturduğunu savundu.

Gazze ve Keşmir Vurgusu

Bahçeli, Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu belirtti. İsrail yönetimine uyarılarda bulunan Bahçeli, "Türkiye sahaya inmek zorunda kalabilir" dedi. Ayrıca Keşmir sorununun büyüdüğünü ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

"CHP Yolsuzlukla Anılıyor, Adaletten Kaçıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddialarına da değinen Bahçeli, CHP’nin belediyelerde kurduğu "rüşvet ve irtikap ağı"nı eleştirdi. Özgür Özel’in frekans kesici iddialarını ise “siyasi yüz karası” olarak tanımladı.

Ekonomi ve Deprem Mesajı

Ekonomideki gelişmelere de değinen Bahçeli, “Enflasyon 10 aydır düşüşte, Türkiye dış kaynaklı türbülanslara karşı dirençlidir” dedi. İstanbul’da 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme de değinen Bahçeli, “Depreme karşı seferberlik anlayışı doğru ve yerindedir” açıklamasında bulundu.