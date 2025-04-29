Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, sosyal medya hesaplarında paylaştığı tartışmalı video nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındı. Hakkında “müstehcenlik” suçlaması yöneltilen Gezgin, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerde, Mükremin Gezgin’in erkek çocuklarına “Ben kadınım değil mi?” şeklinde ifadeler kullandığı anlar yer aldı. Söz konusu videonun yayınlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girerek, “hayasızca hareketler” ve “müstehcenlik” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gezgin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Gezgin hakkında “müstehcenlik” suçundan ev hapsi kararı verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.