​Adalet Bakanlığı, AKP’den istifa eden avukat Mücahit Birinci hakkında, İstanbul’daki İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu iş insanı Murat Kapki ile cezaevinde gerçekleştiği iddia edilen görüşmeye dair soruşturma başlatılması için izin verdi.

İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatırken, Adalet Bakanlığı da Avukatlık Kanunu gereği izin prosedürünü tamamladı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın disipline sevk ettiği Birinci, kısa süre önce partiden istifa etmişti.