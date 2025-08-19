Abbas SATIR

Mecliste "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 4. Toplantısı yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonu engellemek isteyenler olduğunu, komisyonun başarılı çalışmaları nedeniyle bunda başarılı olamadıklarını söyledi.

Numan Kurtulmuş komisyonda hiç bir pazarlık yapılmasını belirterek şunları söyledi: "Komisyonda pazarlık yapılmıyor. Al ver olmamış, olmayacaktır. Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bu noktaya gelmemizi şehit ailelerinin ve gazilerimize borçluyuz. Onların kararlı duruşunu takdirle karşılıyorum. Onların sayesinde bu komisyon kurulmuştur,

Şehitlerimizi minnet anıyorum"

BAKAN DİNLEDİ

Öte yandan Komisyonda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın, şehit ailelerine ve gazilere hangi hizmetler yaptığını anlattı.

Komisyon ayrıca Türkiye Harp Malulleri Derneği Başkanı Mustafa Işı k konuştu.