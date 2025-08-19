Türkiye’nin deniz araştırmalarına katkı sağlayan yerli uydu tabanlı teknolojiler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün (DBE) çalışmalarında kullanılacak. R/V Bilim-2 araştırma gemisine entegre edilen Plan-S Connecta IoT Tracker Lite cihazı, geminin açık deniz seferlerinde uydudan kesintisiz takip edilmesini sağlayacak.

R/V Bilim-2, Çok Disiplinli Araştırmalar İçin Kullanılıyor

45 güne kadar kesintisiz görev yapabilen R/V Bilim-2, oşinografi, deniz biyolojisi, balıkçılık, deniz jeolojisi ve çevresel gözlem gibi çok disiplinli araştırmalarda aktif olarak görev alıyor. Gemi, gelişmiş bilimsel cihazlarıyla Türkiye’nin önde gelen deniz araştırma platformlarından biri konumunda.

Uydu Tabanlı Takip ile Açık Deniz Verileri Güvence Altında

Plan-S tarafından geliştirilen IoT cihazı, GSM kapsama alanının olmadığı açık denizlerde bile geminin konumunu uydular üzerinden takip ediyor. Cihaz, Mersin-Erdemli’den başlayarak Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’i kapsayan 45 günlük sefer boyunca geminin hareketlerini izleyebilecek.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından geliştirilen açık deniz oşinografik gözlem sistemlerinde, uydu tabanlı veri iletimi kritik önem taşıyor. Özellikle yüzey akıntılarını takip eden ve otonom hareket eden cihazların sürekli yer değiştirmesi, verilerin güvenli şekilde aktarılmasını zorlaştırıyor. Plan-S’in geliştirdiği çözüm, bu ihtiyaca yanıt veriyor ve hareketli platformlardan veri iletimini güvence altına alıyor.

Veri İletim Sıklığı 15 Dakikaya Düşürülecek

Connecta IoT Tracker Lite cihazı, 2 saatte bir otomatik olarak geminin konumunu belirliyor ve verileri uydu geçişleri sırasında toplu olarak ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne iletiyor. Plan-S, ilerleyen dönemde uydu sayısını artırarak veri iletim sıklığını 15 dakikanın altına indirmeyi hedefliyor. Kompakt tasarımı sayesinde cihaz, gemi ve teknelerde gökyüzü görüşü olan herhangi bir noktaya kolayca monte edilebiliyor.

Geleceğe Yönelik Teknolojik Adım

Plan-S CEO’su Özdemir Gümüşay, uydu tabanlı haberleşme çözümlerinin farklı sektörlerde kullanıldığını belirterek, bilimsel çalışmalara katkı sağlamaya özel önem verdiklerini vurguladı. Gümüşay, “Sistem, ODTÜ’nün deniz araştırmalarında kullandığı şamandıra ve diğer otonom cihazlardan elde edilen verilerin GSM kapsama alanı dışındaki bölgelerde bile güvenli şekilde iletilmesini sağlayacak” dedi.

Bu teknoloji sayesinde ODTÜ tarafından geliştirilecek deniz gözlem sistemlerinden elde edilen veriler, kara istasyonlarına gerçek zamanlıya yakın hızda ulaştırılabilecek. Böylece saha gözlem kapasitesi artırılırken, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesine de katkı sağlanacak.

Connecta IoT Tracker Lite, Plan-S’in geliştirdiği üç cihaz serisinin ilk ürünü olarak öne çıkıyor. R/V Bilim-2 seferinden elde edilen veriler, güneş enerjili ve hibrit modellerin optimizasyonu için de kullanılacak ve Türkiye’nin deniz araştırmalarında yerli uydu tabanlı izleme teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.