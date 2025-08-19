Ankara’nın Haymana ilçesinde uzun süredir yaşanan su sıkıntısı, Çaldağ Tepesi’nde yapılan sondaj çalışmalarıyla çözüme kavuştu. Sondajdan elde edilen suyun depolara verilmesiyle ilçe merkezinde özellikle yüksek kotlarda bulunan Seyran Mahallesi gibi bölgelerde yaşanan kesintilerin sona erdiği bildirildi.

Başkan Koç: “İsraf Etmeyelim”

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut Koç, suyun depolara aktarılmasıyla ilçedeki su sorununa çözüm bulduklarını ifade ederek vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu. Koç, “Bugün önemli bir adım attık ancak hiçbir doğal kaynağın sınırsız olmadığını biliyoruz. Bu nedenle hemşehrilerimizden suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını rica ediyoruz” dedi.

Başkan Koç ayrıca, hem merkezde hem de kırsal mahallelerde su sorunlarının yaşanmaması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.