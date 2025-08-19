Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında ortaya atılan parti değişikliği iddiaları siyasette geniş yankı uyandırdı. Bozbey’in önümüzdeki süreçte yeni bir siyasi adım atacağı konuşulurken, kulislerde bu ihtimalin güçlü olduğu yorumları yapılıyor.

Kütahya Belediye Başkanıda mı Parti Değiştiriyor?

Sadece Bursa değil, Kütahya da benzer söylentilerle gündemde. İddialara göre Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin de farklı bir partiye geçebileceği konuşuluyor. Bu iki şehirde yaşanabilecek olası değişim, bölgesel siyasette dengeleri etkileyecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Kulislerdeki hareketlilik artarken, ne Bozbey’den ne de Kahveci’den resmi bir açıklama geldi.