Nevşehir'in Göreme beldesinde kontrolden çıkan kamyonun 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Göreme'den Avanos istikametine giden C.H. (67) yönetimindeki 06 CVJ 721 plakalı karton yüklü kamyon, kontrolden çıkarak park ve seyir halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü. Sıkıştığı yerden çıkartılan kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.