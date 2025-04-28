GONCAGÜL KONAŞ

BÜRO-İŞ Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, kamu çalışanlarının ve emeklilerin ekonomik olarak büyük bir çıkmazda olduğunu vurguladı. Hamzaçebi, “Biliyorsunuz artık maaşlar yoksulluk sınırının altında. Emekli maaşları açlık sınırının altında.” dedi.

Konfederasyonlarının açıkladığı verilere göre açlık sınırının 26 bin lirayı bulduğunu, yoksulluk sınırının ise 79 bin liraya dayandığını ifade eden Hamzaçebi, “Bugün çalışan bir memur, orta halli bir memur. Yüksek bürokratları saymıyorum. Hepimiz yoksuluz. Emekli olunca açlık sınırının altında bir ücretle çalışmak zorundayız.” diye konuştu.

“YILLARCA HİZMET ET, KARŞILIĞI BU OLSUN”

Devlete yıllarca liyakat ve özveriyle hizmet eden memurların bugün hak ettikleri karşılığı alamadığını belirten Hamzaçebi, “35 yıl hizmet ediyoruz ama bunun karşılığını artık alamıyoruz.” dedi.

Geçmiş yıllarda emekli olanların ev ve yazlık alabildiğini hatırlatan Hamzaçebi, “Önceden duyardık değil mi? Emekli olunca abilerimiz, ablalarımız ev alırdı. Hatta Didim'de, Çeşme tarafında, tatil yörelerinde bir yazlık aldığını bile duyardık. Şimdi artık yaz tatili hayali kuramıyoruz.” ifadelerini kullandı. Hamzaçebi, “Emekli maaşlarımız, ikramiyelerimiz artık pul oldu.” diyerek memurların yaşadığı gelir kaybına dikkat çekti.

“450 BİN KAMU ÇALIŞANI 3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANAMIYOR”

Hamzaçebi, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsam dışı bıraktığı kesimleri de hatırlattı. “450 bin civarında kamuda 3600 ek gösterge verilmeyen, kapsam dışı bırakılan arkadaşlarımız var. Bunların içerisinde şefler bile var. Devletin omurgasını oluşturan şefler!”dedi.

Özellikle dört yıllık mezun idari kadroların, maliye, SGK, nüfus ve gençlik spor gibi kurumlarda çalışanların 3600 ek gösterge hakkından yararlanamadığını vurgulayan Hamzaçebi, “Bunların hiçbiri bu düzenlemeden faydalanamadı.” dedi.

“İKRAMİYE VE MAAŞ KAYIPLARI KORKUNÇ BOYUTLARDA”

Hamzaçebi, ek gösterge farkının kamu çalışanlarının hem ikramiyesine hem de emekli maaşlarına nasıl yansıdığını şu sözlerle anlattı:

“35 yıldır çalışan bir memurun 3600 ek gösterge alması halinde emekli ikramiyesi 1 milyon 241 bin lira. Maaşı ise 33 bin 340 lira. 2600-2800 ek göstergeye tabi bir memur ise 1 milyon 10 bin lira ikramiye alıyor, emekli maaşı da 27 bin 153 lira oluyor.”

İkramiye ve maaş farklarının çok ciddi olduğuna dikkat çeken Hamzaçebi, “Emekli ikramiyesinde 230 bin 357 lira, aylık maaşta ise toplamda 60 bin 187 lira kayıp yaşanıyor.”diye konuştu.

“YANDAŞ SENDİKALAR UMUT TACİRLİĞİ YAPIYOR”

Hamzaçebi, kamu çalışanlarının yıllardır 3600 ek gösterge beklentisinin “umut tacirliği” ile karşılandığını belirterek, “Geçen 7'nci toplu sözleşmede de bu konu gündeme gelmişti. Hatta toplu sözleşme metninde de vardı. Ama yandaş sendikalar bunu hep umut tacirliği yaparak oyaladı.” dedi.

“Başka yerlerde iki yıllık ara verildi ama büro kolundaki arkadaşlarımızın dört yıllık mezun olanlarına bile ek gösterge verilmedi.” diyen Hamzaçebi, bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.

“BU SORUNU ÇÖZECEK İRADEYE SAHİBİZ”

Türkiye'nin üçüncü büyük konfederasyonu olan Birleşik Kamu-İş'e bağlı olduklarını belirten Hamzaçebi, “Bu sorunu çözebilecek irademiz var. Yandaş sarı sendikalara kitlesel güç veren arkadaşlarım, bakın artık emekli olsan bile olamıyorsun, paran pul oldu.” dedi.

Memurların artık emeklilik ikramiyesiyle ev sahibi olamayacak duruma geldiğini ifade eden Hamzaçebi, “1 milyon lirayla bir evin artık bir odasını bile alamıyorsun.” diye konuştu.

“Emekli aylık bağlama oranı en az yüzde 75 olmalı”

Hükümete de çağrıda bulunan Hamzaçebi, “Emekli maaşlarımız düzeltilsin. Emekli aylık bağlama oranlarımız en az %75 olsun. İnsanca yaşayabilecek bir seviye getirilsin. Ek gösterge, tazminatlar, ek ödemeler ve seyyanen zamların hepsi emekli ikramiyesine sayılsın.”şeklinde taleplerini dile getirdi.

“2008 SONRASI MEMURLAR DAHA BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYOR”

Hamzaçebi, özellikle 2008 sonrasında göreve başlayan kamu çalışanlarının çok daha kötü koşullarda olduğunu belirtti. “2008 sonrası işe başlayan arkadaşlarımızın aylık bağlama oranları %35'lere kadar düşüyor.” diyen Hamzaçebi, en düşük Bağkur-SGK emeklisinin aylık maaşının 14 bin 469 liraya kadar gerilediğini kaydetti.

“ARTIK KARAR VERİN”

Konuşmasının sonunda sendikal mücadeleye dikkat çeken Hamzaçebi, “Artık karar verin arkadaşlar. Sizden yana olmayan, emeğinizi sömüren sendikalar mı olsun, yoksa hakkınızı gerçekten savunan bir sendika mı?” diyerek çağrıda bulundu. “Gelin hep beraber omuz verelim. Sorun hepimizin, hep beraber çözeceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum”diyerek konuşmasını tamamladı.