Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açılan sergi ile ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'li yıllardan itibaren düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden 77 kişi yad edildi. 31'i diplomat ve aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşının şehit olduğu saldırılarda çok sayıda kişi de yaralanmıştı. 24-26 Nisan 2025 tarihlerinde Los Angeles'ta ziyaretçilerini ağırlayan sergi, İstanbul Sirkeci Garı'nda 30 Mayıs tarihine kadar ziyaretçi kabul edecek.

Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından Los Angeles'ta düzenlenen ilk saldırıda Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir şehit olmuş, devam eden yıllarda Türk diplomatlara karşı düzenli olarak sürdürülen saldırılar Ermeni terör örgütleri tarafından devam ettirilmişti. Türkiye'nin diplomatik misyonlarına yapılan bu saldırıların tüm detaylarıyla anlatılacağı sergilerde gerçekleştirilen saldırılar ülke, şehir ve tarih şeridi içeren grafiklerle ve yapay zeka yardımıyla oluşturulan içeriklerle ziyaretçilerin gözlemine sunuldu ve 1915 yılında yaşanan tarihi sürece ilişkin gerçek veriler paylaşıldı.

1915'te neler yaşanmıştı?

Birinci Dünya Savaşı'nın tüm hızıyla devam ettiği günlerde Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan bazı Ermeni vatandaşların tehçire tabi tutulması zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Tehçir kararının arkasında Osmanlı İmparatorluğu ile savaş halinde olan Rusya ile birlikte hareket ederek ayrılıkçı faaliyetlere başlayan ve bölgede bulunan Türklere yönelik saldırılar gerçekleştiren Ermeni komitacıların etkisiz hale getirilmeleri ve Rusya ile yapılan savaş alanlarından uzaklaştırılmaları yatıyordu.

Osmanlı Hükümeti, 24 Nisan 1915 tarihinde bir karar alarak Ermeni komite merkezlerini kapatmış ve komitacılık yaparak isyan eden, düzeni bozan, ayrılıkçı faaliyetleriyle ülke güvenliğini tehlikeye sokan 2345 kişinin tutuklanmasına karar vermişti. Bu tutuklamalar ve Ermeni komite merkezlerinin kapatılması, Ermeni lobisi ve yaşanan tarihi süreci siyasallaştırma amacı güden bazı ülkeler tarafından 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' olarak kabul edilmekte.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Los Angeles ve İstanbul’da eş zamanlı olarak açtığı ‘Şehit Diplomatlar Sergisi' ile ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olanları yad etmek ve siyasi amaçlar doğrultusunda kasıtlı şekilde alevlendirilmeye çalışılan 1915 olaylarına ilişkin gerçekleri ortaya koymayı amaçlıyor. Bu sebeple düzenlenen sergiler için açılış tarihi olarak 24 Nisan tarihi belirlenmiş durumda.