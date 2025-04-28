İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) 1 Mayıs Perşembe gününe kadar rüzgarın kent genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği açıklanırken kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması ile ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AKOM'dan yapılan açıklamada; "İstanbul'da rüzgarın, 1 Mayıs Perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un Meteorolojik verilere göre, perşembe gününe kadar rüzgar hızı saatte 40 ila 75 km'ye kadar ulaşacak. Perşembe gününden sonra İstanbul genelinde aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacak." denildi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Açıklamanın devamında ise, "Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ve bulutlu gökyüzü etkisiyle, sıcaklıkların 13-15°C aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Yağışların genel anlamda olumsuz bir etkisinin beklenmediğini bildirirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması ile ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Özellikle perşembe gününe kadar sürecek fırtına etkisine karşı gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.