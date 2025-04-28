Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ortaya atılan 'Türkiye Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''Bazı basın yayın organlarında yer alan, " Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi." iddiası doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.'' açıklaması yer aldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, " Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi." iddiası doğru değildir.



Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir.… pic.twitter.com/8iRN81q91t — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 28, 2025