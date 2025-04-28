Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı verdiği rakibi Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'e evinde 12-1 mağlup olan İzmir temsilcisi Bornova Hitab Spor'un teknik direktörü Ali Alanç, bu müsabaka ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor Kulübü'nün 27 Nisan 2025 tarihinde Bornova Hitab Spor Kulübü karşısında 12-1'lik skorla kazandığı müsabaka sonuçları hayatın olağan akışına aykırı olup, kamuoyunda soru işaretleri doğurmuştur" ifadelerine yer verilirken; İzmirli teknik adam Alanç, "Ben 2023'te Konak Belediyespor'un başındayken Fenerbahçe'ye 8-0 yenilmiştik, orada da soru işareti var mıydı? Bu açıklamalar kadın futbolunu yıpratıyor" açıklamasında bulundu.

Bütçelerinin az olduğunu ve genç kızlarla mücadele ettiklerini belirten Bornova Hitab Spor Teknik Direktörü Ali Alanç, ligin sonunun geldiğini ve önümüzdeki sezonun yapılanmasını planladıklarını ifade ederek, "Maçta dayanabildiğimiz yere kadar dayandık. Fizik olarak kızlarımız düşük olduğu için müdahale etme şansım sınırlı.

Son 20 dakikada yağmur başladı karambolden üst üste goller yedik. Sinir sistemimiz bozuldu tabii ki. Kariyerimde hiçbir takımım bu kadar gol yemedi, bu bizi de üzdü. Çok da bir şey söyleyemiyorsun. Kızlar, 'Elimizden geleni yaptık' diyorlar. 2008-2009'lu kızları oynatmak zorundayız, başka oyuncu yok. Takımı 1 oyuncu taşıyor. Sponsorum yok, arkamızda kimse yok. Oyuncularım aslan gibi mücadele ediyorlar. Bu açıklamalar bizi bağlamıyor" dedi.