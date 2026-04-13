Olay, dün akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi 203/38 Sokak’ta bulunan Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 bloktan oluşan yurtta, akşam yemeğinin ardından 28 öğrenci mide bulantısı ve benzeri şikayetlerle rahatsızlandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.