Tarım ve Orman Bakanlığı, denizler ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması amacıyla uygulanan av yasağı dönemine ilişkin detayları duyurdu. Buna göre gırgır ve trol tekneleri için av yasağı 15 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek ve 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Düzenlemenin, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal kriterler dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi. Uygulamanın temel amacının ise deniz ekosisteminin korunması ve su ürünleri stoklarının gelecek nesillere aktarılması olduğu ifade edildi.

ULUSLARARASI SULARDA FAALİYET SÜRECEK

Bakanlık açıklamasında, av yasağı süresince gırgır ve trol teknelerinin Türk kara suları dışında, uluslararası sularda balıkçılık faaliyetlerini sürdürebileceği bilgisi de yer aldı.

Ayrıca teknolojik gelişmelerin sektöre katkı sağladığı ancak kontrolsüz ve aşırı avcılığın denizlerdeki biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği vurgulandı.

TÜR BAZLI YASAKLAR VE KURALLAR

6/1 sayılı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Tebliği kapsamında bazı türlere yönelik av yasakları da belirlendi. Buna göre; kalkan, karides, istiridye, deniztarağı, ahtapot ve mavi yengeç gibi türler için farklı tarihler arasında av yasağı uygulanacak.

Yasağın başladığı tarihten itibaren, avlanması yasaklanan ürünlerin satışı, nakli ve işlenmesi de kesin olarak yasak olacak. Ancak yasa öncesinde avlanan ürünler için 24 saat içinde il ve ilçe müdürlüklerine başvurularak stok tespiti yapılması zorunlu olacak.

GELENEKSEL KIYI BALIKÇISINA MUAFİYET

Tebliğ kapsamında, uzatma ağları ve çapari gibi yöntemlerle avcılık yapan küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarının faaliyetlerine, kurallara uymak şartıyla av sezonu boyunca izin verileceği bildirildi.

DENETİMLER 7/24 SÜRECEK

Su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla denetimlerin sıkılaştırılacağı da açıklandı. Özellikle kıyı şeridi, balıkçı barınakları, satış noktaları ve yol güzergâhlarında ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre kontrol faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.