Elazığ’da Güney Çevre Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Y.A. yönetimindeki 23 AAN 696 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen K.M. idaresindeki 23 FV 062 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 23 AEL 804 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede 1 kişinin durumunun ağır olduğunu belirledi.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 66 yaşındaki Altun Mor, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak, araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazanın minibüsün aniden şerit değiştirmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği iddia edilirken, kesin nedenin trafik ekiplerinin hazırlayacağı kaza raporu sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

Kazaya karışan sürücülerin ifadelerine de başvurulacağı ve kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği öğrenildi.