Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay İstanbul Ofisi'nde yapılan basın toplantısında, 2024 yılında Türkiye dahil 21 ülkede 146 bin 683 vekalet sahibi adına kurban kesimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Her yıl vatandaşların kendilerine emanet ettiği kurban paylarını daha fazla insana ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Yılmaz, her sene bu teveccühün arttığını vurguladı.

Geçen yıl 21 bin 252'si Gazze, 115 bini yurt dışı, 10 bin 416'sı ise yurt içi olmak üzere kurban kesimi yapıldığını aktaran Yılmaz, ulaşılan kişilerde yüzde 70'lik bir artış sağlandığını, 2024 yılında 4 milyon 913 bin 693 kişiye emanetlerinin ulaştırıldığını söyledi.

Kurbanların konserve olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Yılmaz, "Konserve haline getirdiğimiz paylar, en az iki senelik raf ömrüne sahip oluyor. Böylelikle sadece kurban döneminde değil yıl boyu ihtiyaç sahiplerine bu payları ulaştırabiliyoruz. Gazze'de de kurban modelini konserveye dönüştürmemiz, devamlılığı sağlamak adına bize çok önemli bir fırsat sundu." dedi.

Bu yıl 22 ülkede kurban kesim ve dağıtımı yapmayı planladıklarını ifade eden Yılmaz, Türkiye'de 46 aşevine ilave olarak yıl sonuna kadar 15 aşevi daha açacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki kurbanını Gazze'ye bağışladığını söyleyen Yılmaz, vatandaşların sınır kapalı olduğu için bağışların nasıl ulaştığına dair soru sorduklarını kaydetti. Yılmaz, bu bağışların 2 yıl raf ömrüne sahip olacak şekilde konserve yapıldığını, sınır kapılarında bekletildiğini ve ateşkes anında hızlıca Gazze'ye ulaştırıldığını aktardı.

Yılmaz, Gazze'de her gün 30 bin kişiye sıcak yemek çıkarıldığını, fırsat buldukça Gazze'ye yardım götürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bu yılki vekaletle kurban kesimi bedeli hakkında bilgi veren Yılmaz, "Yurt içi ve Filistin Gazze kategorisi için 13 bin 250 lira, yurt dışı için ise 5 bin 250 lira olarak kurban bedelini açıklıyoruz." dedi.

Muhabir: Fatma Nur Duman Arı