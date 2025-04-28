Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, “Aile Yılı” kapsamında yapılması planlanan etkinliklere karşı, kampüslerinde kadın ve LGBTİ+ düşmanlığına karşı bir araya geldi. Barışçıl bir şekilde gerçekleştirilen buluşmaya üniversitenin Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) müdahalede bulundu. Müdahale sırasında yaşanan arbede sonucu bir öğrencinin ağzının kanadığı iddia edildi.

Öğrenciler, “Aile Yılı” temalı resmi etkinliklerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini hedef alan söylemleri meşrulaştırdığı gerekçesiyle bir protesto düzenledi. Etkinlik sırasında açılan dövizler ve yapılan konuşmalarla, üniversitelerde kadın ve LGBTİ+ öğrencilerin maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat çekildi.

Öğrencilerden alınan bilgilere göre, herhangi bir taşkınlık yaşanmadığı halde ÖGB’nin fiziksel müdahalede bulunduğu ve özellikle bir öğrencinin darp sonucu yaralandığı bildirildi.