İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İç Savaşı'nın bitmesinin ardından ülkesine dönen Şamlı Muhammed hakkında bir paylaşımda bulundu. Ali Yerlikaya, ''Muhammed’i tüm Türkiye, göz yaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed yavrumuz şu an Şam’da'' dedi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''Muhammed’i tüm Türkiye, göz yaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed yavrumuz şu an Şam’da” Tarihi bir döneme de şahitlik ediyoruz. Suriye’de 61 yıllık bir zulüm devri sona erdi. Baas rejiminin enkazı altında ezilen o kadim topraklar, bugün; özgürlüğün, umudun ve yeniden doğuşun eşiğinde…

Suriye yeniden ayağa kalkıyor. Ve Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin; “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” dönüşlerinin gerçekleşmesi için gerekli tüm düzenlemelerimizi hızla yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettikleri gibi bu süreci;

“14 yıllık misafirliğin vakarına, kadim kültürümüzün zarafetine, vicdanımızın berraklığına yakışır biçimde yürütüyoruz.” Çünkü ecdadımızdan aldığımız mirasla; kavurucu güneşin yaktığı bedenlere, bir çınar serinliği olduk. Yağan yağmurda siper, dondurucu soğukta yürekleri ısıtan birer kardeş olduk. Çünkü Anadolu irfanının mayası “Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” diyerek yoğrulmuştur.

İşte o çınar gölgesinde güvende olanlardan biri de Muhammed’di. İstanbul’da dünyaya gelen Muhammed’i tüm Türkiye, göz yaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed yavrumuz şu an Şam’da. Ailesiyle birlikte. Yüreğinin bir yanı Şam, bir yanı İstanbul. İşte bu duygu yüklü filmimiz aracılığıyla Muhammed’in selamını o çok sevdiği arkadaşlarına; arkadaşlarının mektuplarını da Muhammed’e ilettik. Çünkü sevgi sınır tanımıyor.'' açıklamasında bulundu.

“Muhammed’i tüm Türkiye, göz yaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed yavrumuz şu an Şam’da”



Tarihi bir döneme de şahitlik ediyoruz. Suriye’de 61 yıllık bir zulüm devri sona erdi. Baas rejiminin enkazı altında ezilen o kadim topraklar, bugün;… pic.twitter.com/iVIXxBy5S2 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 28, 2025