İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Kasapoğlu'nun ifadesinde, kendisine yöneltilen soruların görev alanıyla bağlantılı olmadığını ve konuya dair herhangi bir ilgisi bulunmadığını belirttiği öğrenildi.

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, "suç örgütü yöneticiliği", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlardan devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 52'ye ulaştı. Şüpheliler arasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu belirtiliyor.

Kadriye Kasapoğlu'nun Aylık Geliri ve Görev Tanımı

Kasapoğlu'nun emniyette verdiği 17 sayfalık ifadesinde, aylık gelirinin 220 bin TL olduğunu söylediği öğrenildi. İBB'nin gerçekleştirdiği ihalelere katılıp katılmadığı sorulduğunda ise Kasapoğlu, "Hayır, yoktur. Halen belediyede memur olarak görev yapmaktayım." şeklinde yanıt verdi.

"Görevim Başkanın Koordinasyonunu Sağlamak"

Kadriye Kasapoğlu, 2019 yılında İBB'ye Özel Kalem Müdürü olarak atandığını belirterek görev tanımını da açıkladı. Kasapoğlu, "Özel Kalem Müdürü olarak görevim, belediye başkanımızın talimatıyla, diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak, toplantıları düzenlemek, randevuları organize etmek ve yurttaşlarla görüşmeleri gerçekleştirmektir." dedi. Ayrıca, kendisine sorulan şikayet dilekçeleriyle ilgili sorulara, "Bana sorulan hususlar görevimle bağlantılı değildir, alakam da yoktur." şeklinde yanıt verdi.

Soruşturma ve gözaltılarla ilgili gelişmeler takip ediliyor.