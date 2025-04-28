Burdur 1. Amatör Küme play-off finalinin 3. maçında Tefenni Belediyespor, Burdurspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yaşamayı başardı. Maç, hem heyecan dolu anlarla hem de saha içindeki gerginliklerle gündeme geldi. Polis, futbolcular arasında çıkan kavgayı ayırmak zorunda kaldı. Maçta toplamda 9 kırmızı ve 16 sarı kart gösterildi.

Tefenni Belediyespor'un Galibiyetiyle Şampiyonluk

Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan final maçında Tefenni Belediyespor, ilk yarıyı Emin İnce'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. Gergin geçen müsabakanın her dakikasında futbolcular arasında sık sık tartışmalar ve sert müdahaleler yaşandı. Bu olaylara polis müdahale ederken, taraftarlar ve güvenlik güçleri arasında da gerilim yaşandı. Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz de bu esnada kısa süreli fenalık geçirdi.

Maç Sonu Kavga: Tekme ve Yumruklar Sahadaydı

Maçın 90+7'nci dakikasında Burdurspor'dan Ümit Yetkin, beraberlik golünü attı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Ancak, uzatma devresinde Emin İnce'nin ikinci golüyle Tefenni Belediyespor galip geldi. Bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular arasında tartışmalar ve kavga yaşandı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlarda polis futbolcuları ayırarak olayı sona erdirdi.

Gergin Maçta 9 Kırmızı, 16 Sarı Kart

Maçın hakemi Osman Burak Kara, gergin anlarda toplamda 9 kırmızı kart ve 16 sarı kart gösterdi. Tefenni Belediyespor'dan Cengizhan, Hasan, yedek kulübesindeki Müfit ve Mustafa, yöneticilerden ise Ahmet Şener kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç sonrasında ise Burdurspor'dan Ahmet, Alp, Arda, ve Oğuz kırmızı kart gördü.

Şampiyon Tefenni Belediyespor'a Kupasını Can Balım Verdi

Tefenni Belediyespor'un şampiyonluğu, Futbol İl Temsilcisi Can Balım tarafından takıma teslim edilen kupa ile taçlandırıldı. Şampiyonluk sonrası Tefenni Belediyespor, Bucak Belediyespor Oğuzhanspor ile Bölgesel Amatör Lig baraj maçı oynamaya hak kazandı.