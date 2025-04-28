KANAL D'nin reytinglerde zirveye oturan dizisi "Uzak Şehir", bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin son tanıtımında, Cihan ve Alya arasında geçen keyifli anlar dikkat çekiyor. Cihan'ın Alya'ya "Hanımağa" diyerek takılması, izleyicilerin bu akşamki bölüme dair merakını artırıyor.

CİHAN VE ALYA'NIN EĞLENCELİ ANLARI

Kanal D'nin popüler dizisi "Uzak Şehir" bu akşam yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. AyNA Yapım imzalı dizinin son tanıtımında, hastanenin kantininde Cihan ve Alya arasında geçen eğlenceli bir diyalog dikkat çekiyor. Alya, bu sefer kahve yerine çay istemesiyle Cihan'ın "Hanımağa" diyerek takılmasına sebep olurken, Alya da gülümseyerek "Bir dahaki doğum günümde tespih hediye edersin" şeklinde karşılık veriyor. Bu keyifli anlar, izleyicilerin bu akşamki bölüm için heyecanını artırıyor.

NARE ÖLECEK Mİ?

Boşanma davasının annesinin şahitliği nedeniyle düşmesinden dolayı çaresizlik içinde kıvranan Nare, Şahin ve Özkan'ın kavgasından dolayı kendini vurmuştu. Nare'nin akibetini ne olacağı ise izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Alınan bilgilere göre Nare'nin durumu ciddiyetini koruyacak. Öte yandan olanların suçlusunu annesi olarak gören Cihan'ın hamleleri ise aileyi zora sokacak.

Uzak Şehir bu akşam saat 20:00'da sevenleriyle Kanal D ekranlarında buluşacak.