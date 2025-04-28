Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın planlı şehircilik anlayışı ve modern mimarisiyle UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alındığını duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin başkenti Ankara, 'Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası' başlıklı dosyayla UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildi. TBMM binalarından Kızılay’a kadar birçok simgesel yapı, Ankara'nın modern şehirleşme modelini dünyaya tanıtıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin UNESCO Varlık Sayısı 80'e Yükseldi

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki varlık sayısı 80'e yükseldi. ‘Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası’ başlıklı başvuru dosyası, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde hazırlandı. Ankara'nın modern başkent oluşumu, yeni kurulan ulus-devletin simgesi olarak inşa edilen kamu yapıları, kültürel alanlar ve açık kamusal mekanlarla öne çıktı.

Modern Başkent Ankara'nın Tarihsel Önemi

1920-1970 yılları arasında şekillenen başkent, 20. yüzyılın modern başkentlerine örnek teşkil etmesi nedeniyle UNESCO'nun kültürel miras kriterlerine uygun bulundu. Ankara'nın simgesel yapıları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Güven Park, Gençlik Parkı ve Kızılay Meydanı gibi önemli yapılar yer alıyor. Bu yapıların her biri, Ankara'nın planlı gelişimini ve modernleşme sürecini yansıtan değerli unsurlar olarak kabul edildi.