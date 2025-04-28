Online ikinci el araç platformu VavaCars, 2025 yılının ilk çeyreğine ait ikinci el araç satış verilerini açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk üç ayında 1 milyon 627 bin 399 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirildi.

İkinci El Araç Satışlarında Düşüş

VavaCars verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde ikinci el araç satışları, geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 18 azalarak 1 milyon 984 bin 610 adetten 1 milyon 627 bin 399 adede geriledi. Ancak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlardaki düşüş sınırlı kaldı ve satışlar geçen yılın ilk çeyreğine göre sadece yüzde 3,4 azaldı.

Sıfır Araç Satışları Sabit Kaldı

Ocak-Mart 2025 döneminde sıfır araç satışları, geçen yılın son çeyreğine göre büyük bir değişim göstermeyerek sabit kaldı. Ancak, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sıfır araç satışlarında yaklaşık yüzde 4'lük bir düşüş yaşandı.

İkinci El Araç Fiyatlarında Yükseliş

Yılın ilk çeyreğinde ikinci el araç piyasası fiyat açısından durağan bir dönem geçirdi. Ocak ve Şubat aylarında sabit kalan fiyatlar, Mart ayında yüzde 2,4 oranında artış gösterdi. Ancak, ikinci el araç fiyatlarındaki yıllık artış, enflasyon ve döviz kurunun gerisinde kaldı. TÜİK verilerine göre, son 12 ayda tüketici enflasyonu yüzde 38, döviz kuru ise yüzde 17 arttı, buna karşın ikinci el araç fiyatlarındaki yükseliş yüzde 11 seviyesinde kaldı.

Ekonomik Belirsizlik Satışları Etkiliyor

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, sıfır ve ikinci el araç satışlarında gözlemlenen durağanlığın sebeplerine değindi. Gözelekli, yüksek enflasyon, enflasyona endeksli alternatif yatırım araçları, kredi oranları ve krediye erişimdeki zorlukların satışları doğrudan etkilediğini belirtti. Ayrıca, küresel ölçekteki ekonomik belirsizliğin, tüketicilerin büyük harcamalarını ertelemesine yol açtığını ifade etti.

Bahar Kampanyaları ve Artan Seyahat İhtiyacı Talebi Canlandıracak

Gözelekli, nisanla birlikte başlayacak bahar kampanyalarının ve yaz aylarına yaklaşırken artan seyahat ihtiyacının ikinci el araç pazarında hareketlilik yaratacağına dikkat çekti. “İkinci el araçlar, hem yatırım aracı olarak hem de ulaşım ve konfor açısından sunduğu avantajlarla cazibesini koruyor. Bu nedenle yılın ilerleyen dönemlerinde talebin yeniden artacağını ve satışların geçen yılda olduğu gibi 7 milyon adedi geçeceğini öngörüyoruz,” şeklinde konuştu.

En Çok Hangi Araçlar Satıldı?

VavaCars, yılın ilk çeyreğine ait ikinci el otomobil satış verilerini derledi. Yapılan analiz, özellikle B, C, D segmentleri ve SUV kategorisindeki en çok satan marka ve modelleri ortaya koydu.

En Çok Tercih Edilen Markalar ve Modeller

İkinci el otomobil pazarında en çok tercih edilen markalar arasında Renault, Volkswagen ve Fiat öne çıkarken, C segmenti yüzde 51’lik satış oranıyla en yüksek payı aldı.

C Segmentinde Hangi Modeller Öne Çıkıyor?

C segmentinde Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla modelleri en fazla satılan araçlar arasında yer aldı. Bu segmentin popülaritesinde, yakıt ekonomisi, geniş iç hacmi ve aile kullanımı için uygunluk gibi faktörlerin etkili olduğu gözlemlendi.

B Segmentinin Şehir İçi Kullanım Avantajları

B segmenti, özellikle şehir içi kullanımda tercih edilen kompakt otomobillerle dikkat çekiyor. Renault Clio, Volkswagen Polo ve Hyundai i20 modelleri, düşük yakıt tüketimi ve uygun fiyat seviyeleri ile ikinci el otomobil pazarında alıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

D Segmenti ve Lüks Araç Tercihleri

D segmentinde ise Volkswagen Passat, Skoda Superb ve BMW 320 gibi segmentin geleneksel ve lüks modelleri tercih ediliyor. Bu araçlar, uzun yolculuklar ve konfor arayan tüketiciler için ideal seçenekler arasında.

VavaCars, ikinci el otomobil pazarındaki bu trendlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ve talebin artacağını öngörüyor.