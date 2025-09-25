Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Eylül 2025 haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Merkez Bankası verilerine göre, brüt döviz rezervleri 599 milyon dolar artarak 84 milyar 499 milyon dolardan 85 milyar 98 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde altın rezervleri de 394 milyon dolarlık artışla 93 milyar 361 milyon dolardan 93 milyar 755 milyon dolara çıktı.
Böylece TCMB’nin toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 993 milyon dolar artış kaydederek 177 milyar 860 milyon dolardan 178 milyar 853 milyon dolara ulaştı.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|27.12.2024
|64.319
|90.738
|155.057
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|14.03.2025
|74.013
|98.069
|171.082
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|05.06.2025
|85.573
|70.306
|155.879
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|20.06.2025
|85.001
|70.697
|155.698
|18.07.2025
|85.266
|83.303
|168.567
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|08.08.2025
|86.758
|87.607
|174.365
|15.08.2025
|85.582
|90.928
|176.510
|22.08.2025
|85.237
|91.090
|176.327
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|12.09.2025
|93.361
|84.499
|177.860
|19.09.2025
|93.755
|85.098
|178.853
Kaynak: AA