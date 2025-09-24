Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı.

Buna göre, Eylül ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.821 iş yeri tarafından gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçları toplulaştırıldı ve analiz edildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artışla yüzde 73,8 seviyesine yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO ise Eylül ayında geçen aya kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 74 olarak kaydedildi.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl 2024 2025 Ocak 76,2 74,6 Şubat 76,4 74,5 Mart 76,2 74,4 Nisan 76,7 74,3 Mayıs 76,3 75,0 Haziran 76,3 74,6 Temmuz 75,9 74,2 Ağustos 75,4 73,5 Eylül 74,9 74,0 Ekim 74,9 Kasım 75,6 Aralık 75,8