Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı.
Buna göre, Eylül ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.821 iş yeri tarafından gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçları toplulaştırıldı ve analiz edildi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artışla yüzde 73,8 seviyesine yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO ise Eylül ayında geçen aya kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 74 olarak kaydedildi.
2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:
|Aylar/Yıl
|2024
|2025
|Ocak
|76,2
|74,6
|Şubat
|76,4
|74,5
|Mart
|76,2
|74,4
|Nisan
|76,7
|74,3
|Mayıs
|76,3
|75,0
|Haziran
|76,3
|74,6
|Temmuz
|75,9
|74,2
|Ağustos
|75,4
|73,5
|Eylül
|74,9
|74,0
|Ekim
|74,9
|Kasım
|75,6
|Aralık
|75,8
Kaynak: AA