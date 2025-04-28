Gülsen Akyol MUTLU/ALUCRA (Giresun), (DHA)

Dün gece saatlerinde Giresun'un Alucra ilçesi Demirözü köyünde yangın faciası meydana geldi. Yangında 63 yaşındaki Refik Çece, hayatını kaybetti. Yangın mahallinde yapılan ilk incelemelere göre yangının sobadan çıktığı ve alevlerin kısa sürede ahşap evi etkisi altına alarak yayıldığı tespit edildi.

Ahşap evi saran yangın evin bitişiğinde bulunan samanlık ve odunluğa sıçrayarak tahribata sebep oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken jandarma olay mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Dumandan etkilenen Refik Çece sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alucra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alucra Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Refik Çece, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Refik Çece’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.