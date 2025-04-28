Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, "1 Mayıs, emeğe saygının, dayanışmanın ve toplumsal adaletin en güçlü şekilde ifade edildiği bir gün ve semboldür." dedi.

Sergi, Çalışma Hayatının Görünmeyen Kahramanlarını Anlatıyor

Emeği ve emekçileri ön plana çıkaran bu sergide, çalışma hayatının görünmeyen kahramanlarını ve onların hikayelerini sanatın evrensel diliyle yansıtmak istediklerini belirten Işıkhan, "Çünkü biz, emeğin ekonomik olduğu kadar kültürel, toplumsal ve insani bir değer taşıdığına yürekten inanıyoruz." dedi.

Fotoğraflar: Vatan Sevgisi, Üretim ve Mücadelenin Belgesi

Fotoğrafların aynı zamanda vatan ve millet sevgisini, üretimi, umudu ve mücadelenin izlerini belgeleyen birer belgesi olduğunu belirten Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıktığımız yolda, emek olmadan kalkınma olmaz ilkesinden bir an bile sapmadık." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, Emeğiyle Ülkesini Ayakta Tutanlara Şükranlarını Sunduk

Emeğiyle ülkemizi ayakta tutan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize, alın terini toprağa döken her bir vatandaşımıza minnettarlığını belirten Bakan Işıkhan, bu sergiyi onların mücadelesine ve umut dolu bakışlarına saygı olarak değerlendirdi.

Muhabir: Sefa Bilgitekin