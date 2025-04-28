Çanakkale Zaferi’nin 110'uncu yılına özel olarak 110 bin genç, Çanakkale’ye götürülecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek “110’uncu Yılında 110 bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale” projesiyle, 2025 yılı süresince 110 bin genç, Çanakkale’yi ziyaret edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülen bu özel proje kapsamında, Türkiye’nin dört bir köşesinden 110 bin genç, şanlı tarihimizle yerinde buluşmak amacıyla Çanakkale’ye yolculuk yapacak. Gençler; Şahindere Şehitliği, 57'nci Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Çanakkale Şehitler Abidesi gibi anlamlı alanları gezecek, ayrıca Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde dönemin atmosferini yaşayacaklar. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan proje, 13-17 yaş grubundaki gençlere yönelik olarak planlanıyor. Başvurular, gençlik merkezleri ve genç ofisler üzerinden alınacak. Adaylardan başvuru formuyla birlikte veli onay belgesi ya da taahhütname istenecek. Bununla birlikte, her kafilede engelli gençler için özel kontenjan ayrılacak, gerektiği durumlarda refakatçi desteğiyle katılım sağlanabilecek.

‘GENÇLERİMİZİN ECDADINI TANIMASINI ÖNEMSİYORUZ’



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde tarih bilincini ve ruhunu yansıtan etkinlikler düzenleyerek gençleri bir araya getirdiklerini söyleyerek, onların ecdadını tanımasını önemsediklerini ifade etti. Çanakkale’de büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını hatırlatan Bakan Bak, “Gençlerimizin ecdadımızın fedakarlıklarını daha iyi kavramalarını, o ruhu yaşamalarını sağlamak adına Bakanlık olarak çalışmalar yürütüyoruz. ‘110'uncu Yılında 110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale’ projemizle, gençlerimize yalnızca bir gezi değil; tarih, değerler ve vefa bilinci kazandıran unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün koordine ettiği proje, gençlere tarih bilincini aktarma yolunda güçlü bir adım olarak öne çıkıyor. Bu projeyle gençlere; milletimizin dayanışma ve kararlılıkla vatanı için verdiği mücadeleyi hatırlatmak istiyoruz.” dedi.

Mikail KARAMAN/ANKARA