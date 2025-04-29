Ankara'da görülen davada, 7 Aralık 2023 tarihinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ilkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz vakasında "ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanan belediye çalışanları hakkında karar verildi.

Sanıkların 3'er aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti

İddianamede sanıklar hakkında: "İdari hizmetin hiç işlememesi, geç işlemesi ya da kötü işlemesi şeklindeki hizmet kusuruna dayanılarak idari hizmette yetersizlik, eksiklik ve düzensizlik sonucunda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşmaları ve mağdur Yılmaz'a saldırarak yaralanması şeklinde mağduriyetine sebep olunmasında Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür vekili Ünal ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü olarak görev yapan Şener'in görevlerini yerine getirmede ihmallerinin bulunduğu belirlenmiştir. Sanıkların ihmali davranışlarının tespit edildiği ve mağdurun köpek saldırısı sonucu yaralanması şeklinde mağduriyetinin gerçekleşmesi nedeniyle sanıkların eylemlerinin 'ihmali davranışla görevi kötüye kullanmak' suçuna temas ettiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunulmuş ve sanıkların "ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Belediye çalışanları hakkında karar verildi

Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener ile taraf avukatları hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaanın açıklanması sebebiyle taraflara da söz verilen duruşmada, alınan beyanların ardından karar açıklandı. Kararda sanıkların isnat edilen suçu işlediklerine dair kesin delil bulunmadığı belirtilerek beraatlarına hükmedildi.

Mağdur çocuğun avukatı Ergün: "Tazminat davamız devam ediyor"

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan mağdur çocuğun avukatı Aslıhan Ergün, Cumhuriyet savcısının sanıkların cezalandırılmasına dair mütalaada bulunduğunu belirterek, "Maalesef köpekler çocukları parçaladığı için kimse cezalandırılmadı." diye konuştu. Karara itiraz edeceklerini ve dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını bildiren Ergün açıklamasının devamında "Manevi olarak açtığımız 10 milyonluk tazminat davamız devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi dedi ki 'Bu çocuk için verilecek bu miktar, bizi fakirleştirir onu zenginleştirir. Çünkü Tunahan fakir, bizim ona vereceğimiz para israftır.' ABB konserlere ve köpeklere milyonlarca lira para harcadığını biliyoruz ama kendi ihmalleri nedeniyle oluşmuş bir olayda bu parayı israf olarak gördü." diyerek tepkisini dile getirdi.