Kalecik Belediyesi, baharın gelişiyle park ve bahçelerde çim biçme ve bakım çalışmalarına başladı. Havaların sınmasıyla soluğu parklarda alacak vatandaşların, daha temiz bir ortamda vakit geçirmeleri için belediye ekipleri çalışmaya hız kesmeden devam ediyor.

"Çalışmalar devam ediyor"

Kalecik Belediyesinin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, parklarımız ve yeşil alanlarımızda çim biçme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Daha temiz ve keyifli yaşam alanları için çalışıyoruz.