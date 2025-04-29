Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2. Dünya Savaşı Zaferi’nin 80. yılı kapsamında gündeme getirdiği geçici ateşkes teklifine sert tepki gösterdi. Zelenskiy, söz konusu öneriyi “yeni bir manipülasyon girişimi” olarak tanımladı.

Kremlin’in, 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durmasını talep etmesini değerlendiren Zelenskiy, “Şimdi yeni bir manipülasyon girişimi var. Herkesin nedense 8 Mayıs'a kadar beklemesi ve ancak o zaman ateşkes ilan edilerek sessizlik sağlanması isteniyor. Bu açıkça bir taktik hamledir” dedi.

Zelenskiy, Moskova’nın bu adımı savaşta kısa süreli avantaj elde etmek için attığını savunarak, “Ateşkes söylemleri sadece Rusya’nın nefes almasını sağlamak için kullanılıyor. Gerçek bir barış niyeti yok” ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafı, bu tür tekliflerin sahadaki askeri baskıyı azaltmak, cephede yeniden yapılanmak ve uluslararası kamuoyunu yanıltmak amacıyla gündeme getirildiğini savunuyor.

Rusya ise, 9 Mayıs’ta düzenlenecek Zafer Günü törenleri öncesi geçici ateşkesin insani bir jest olduğunu ileri sürerek uluslararası destek arayışını sürdürüyor.