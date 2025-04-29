Nijerya basınında yer alan haberlere göre, trajik olay, Borno eyaletindeki Rann–Gamboru Ngala kara yolunda gerçekleşti. Yol kenarına yerleştirilen mayın, bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında infilak etti. Patlamada otobüste bulunan 26 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı Üstlenen Olmadı

Yetkililer, saldırının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığını belirtti. Ancak olayın sorumluluğunu şu ana kadar hiçbir grup üstlenmedi. Borno eyaleti, geçmişte terör örgütü Boko Haram ve IŞİD bağlantılı grupların faaliyet gösterdiği bölgelerden biri olarak biliniyor.

Bölgede Güvenlik Endişesi Artıyor

Bu son olay, Nijerya’nın kuzeydoğusunda güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Rann-Gamboru Ngala hattı, sivillerin sıklıkla kullandığı bir ulaşım güzergâhı olması nedeniyle özellikle risk altında bulunuyor.

Uluslararası Toplumdan Tepki Bekleniyor

Saldırı sonrası Nijerya hükümetinin bölgedeki güvenlik önlemlerini artırması beklenirken, uluslararası toplumun da bu tür saldırılara karşı daha fazla destek vermesi çağrısında bulunuluyor.