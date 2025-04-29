Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında yaşamını sürdüren, yalnızca üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali için her yıl uygulanan 15 Nisan - 15 Temmuz av yasağı kapsamında denetimler hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, göçün en yoğun yaşandığı alanlardan biri olan Edremit ilçesindeki Engil Çayı’nda kaçak avcılara karşı denetim gerçekleştirdi.

Kaçak Avlanmaya Karşı Sıkı Önlem: 60 Kilo Canlı Balık Kurtarıldı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde 7 gün 24 saat denetimlerin sürdüğünü belirtti. Yapılan kontrollerde, çayın sazlık alanında kaçak avcılık yapıldığı tespit edildi. Denetimlerde 60 kilogram canlı inci kefali kurtarılarak tekrar suya bırakılırken, 200 metre uzunluğundaki uzatma ağına da el konuldu.

Demir, “Av yasağı başlamadan önce hazırlıklarımızı tamamladık. Komisyon kararları alındı, kolluk kuvvetleri ve zabıtalara eğitim verildi. 14 araç kiralanarak sahaya dağıtıldı. İnci kefalinin neslini korumak için büyük bir seferberlik başlatıldı” dedi.

Geceleri Termal Kamera ve Dronlarla Denetim

Gece saatlerinde yapılan denetimlerde jandarma birimleri, gece görüş dürbünleri, termal kameralar ve dronlar ile kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor. Ekipler, zaman zaman kaçak avcıların ekipleri fark ederek olay yerinden uzaklaştıklarını belirtiyor. Yakalaması yapılan şahıslara 12 bin 835 TL idari para cezası, satış ve nakliyede ise 37 bin 770 TL’ye varan cezalar uygulanıyor.

Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları Sürüyor

Av yasağı kapsamında sadece denetim değil, farkındalık çalışmaları da yürütülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okullarda öğrencilere yönelik inci kefali temalı bilgilendirme eğitimleri veriliyor. Ayrıca, balıkların yumurtladığı su kaynaklarının debisi ve temizlik durumu da sürekli kontrol altında tutuluyor. Su azalmalarına karşı anlık müdahale edebilmek için özel ekipler oluşturulmuş durumda.

“Avlamayalım, Satmayalım, Avlanmasına İzin Vermeyelim”

İnci kefalinin neslini korumak için toplumun her kesimine sorumluluk düştüğünü belirten Demir, “Bu eşsiz balık türünü gelecek nesillere bırakmak istiyorsak, üreme dönemlerinde onu rahat bırakmalı ve her türlü kaçak avcılığa karşı birlikte hareket etmeliyiz. Avlamayalım, satmayalım, avlanmasına müsaade etmeyelim” çağrısında bulundu.