Katolik dünyasının yeni lideri için geri sayım başladı. Vatikan, yeni Papa’yı seçecek olan konklavın 7 Mayıs’ta toplanacağını resmen duyurdu. Konklavda, Kardinaller gizli oylamalarla yeni Papa’yı belirleyecek. Seçim kurallarına göre, adaylardan birinin Papa ilan edilebilmesi için oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Seçilen Kardinal'in görevi kabul etmesiyle birlikte tüm dünyaya yeni Papa'nın ismi duyurulacak.

Yeni Papa Adayları Kimler?

Papalık için öne çıkan adaylar arasında önemli isimler bulunuyor. İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, Amerikalı Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson ve Maltalı Kardinal Mario Grech adaylar arasında gösteriliyor.

Özellikle İtalyan Kardinal Pietro Parolin'in diplomatik tecrübesi, Papalık için güçlü bir aday olarak öne çıkmasına sebep oluyor. Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle ise genç yaşına rağmen Katolik dünyasında büyük saygı gören isimlerden biri. Afrikalı aday Peter Turkson’ın seçilmesi durumunda, Katolik Kilisesi tarihinde ilk kez bir Afrikalı Papa göreve gelmiş olacak.

Seçim Süreci Nasıl İşleyecek?

Konklav sırasında tüm Kardinaller, Sistina Şapeli’nde bir araya gelerek gizli oylamalar yapacak. Günde dört tur oylama yapılacak ve her turun ardından oy pusulaları özel bir yöntemle yakılarak dumanla dışarıya sinyal verilecek. Eğer bir Papa seçilirse, bacadan beyaz duman yükselecek; aksi halde siyah duman verilecek. Bu gelenek, yüzyıllardır Katolik dünyasına seçim sürecinin sonucunu duyurmanın bir yolu olarak sürdürülüyor.

Yeni Papa seçildiğinde, geleneksel olarak Sistina Şapeli'nin balkonundan “Habemus Papam” (Bir Papamız var!) duyurusu yapılacak ve tüm dünyaya yeni liderin ismi açıklanacak.

Katolik Dünyası Nefesini Tuttu

Dünyanın dört bir yanındaki Katolikler, 7 Mayıs’ta başlayacak konklavı büyük bir merakla bekliyor. Yeni Papa'nın, modern dünyanın karşı karşıya olduğu dini, sosyal ve siyasi zorluklara nasıl yanıt vereceği, Vatikan'ın gelecekteki yönelimi açısından da büyük önem taşıyor.