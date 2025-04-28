CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altay’ın YouTube kanalına konuk oldu. Özgür Özel yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, "Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse seçimden sonra parlamenter sisteme geçilir, Cumhurbaşkanı Yavaş Başbakan İmamoğlu olur" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun içeride olmaya devam etmesi halinde o formülü açıkladı:

"Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak. Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz."

“ANAYASAYI DEĞİŞTİRİRİZ”

Özel şunları söyledi: "- İmamoğlu'nu Silivri'de tutup yasak getirsinler yüzde 70 oy ile seçimi alırız, parlamentoda Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğu alırız. 15 günde Anayasa'yı değişir, İmamoğlu çıkar görevine başlar.

- Tayyip Erdoğan için bulunan formül bulunur. Ya da büyük bir coşkuyla hızla güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapılır.

- Bir Cumhurbaşkanı seçilir, Cumhurbaşkanı Yavaş olur, Başbakan İmamoğlu olur. O sürece katkı sağlayan Cumhurbaşkanı olarak milletin gönlündeki figür olur.

"O JAMMER'LAR ESKİDEN VARDI”

Özgür Özel programda Jammer tartışmasına ilişkin de konuştu. Özel, "İBB'nin jammerlarını biz almadık, envanterde bu jammerlar vardı. Bizden önce İBB Başkanı'nın konvoyunda jammer minibüsü vardı" dedi.

MİT Başkanı ile görüşmesini hatırlatan Özel, şunları söyledi: “MİT Başkanı İbrahim Kalın partiye geldi. Otoparktan girişi, asansör çıkışı, toplantı odası gidişi, bütün kameralarımızı CHP’de bantlamak istediler, izin verdik bantladılar.”