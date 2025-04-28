İstanbul Küçükçekmece'de boş arazide park halinde bulun hafif ticari araç yandı.

Yangın saat 20.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki bulunan boş arazide meydana gelirken park halindeki 34 NDB 86 plakalı hafif ticari araçta, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın tamamına yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında hafif ticari aracın yanında park halinde olan 34 YNA 41 plakalı TIR’ın da hasar gördüğü tespit edildi.