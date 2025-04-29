Kaza, saat 00.15 sıralarında Pınar Mahallesi Katar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Emirhan Güneş idaresindeki 34 FAD 750 plakalı motosiklet ile 34 MTR 713 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emirhan Güneş ve yanında bulunan arkadaşı Semih Değirmenci yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Emirhan Güneş ve yanında bulunan arkadaşı Semih Değirmenci ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır hasar alan otomobil ve motosiklet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Sarıyer'de kaza: 2 ağır yaralı
İstanbul -Sarıyer'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Canik'teki Heyelanda Ailenin Kimlikleri Belirlendi
Kenan İmirzalıoğlu setlere dönüyor, alacağı ücret dudak uçuklattı!
Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Uzak Şehir'de neler oluyor, Nare ölecek mi?
Sırrı Süreyya Önder'den kötü haber!
Hacettepe Kampüsünde ÖGB şiddeti: Bir öğrenci darp edildi!