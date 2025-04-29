Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli bölgesinde art arda iki deprem meydana geldi.

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İlk sarsıntı saat 00:24'te 3.7 büyüklüğünde gerçekleşirken, depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremin ardından, saat 00:34'te 3.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. İkinci depremin derinliği ise 6.3 kilometre olarak belirlendi.

Her iki deprem de Simav ve çevre yerleşim yerlerinde hissedildi.

Muhabir: Haber Merkezi