Kalecik Belediyesi, vatandaşların işini, okuluna rahatça gidebilmesi için Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi ve Şehit Yusuf Keser Mahallesinde kilit taş ve yol onarımı çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin daha güzel ve estetik görünümü için çalışmalarını sürdüren belediye personeli yakın zamanda belirlenen sokaklarda işlemini bitirecek.

"Kilit taşı onarım çalışması"

Kalecik Belediyenin resmi hesabından duyurula çalışma şöyle duyuruldu: "Belediye ekiplerimiz, kilit taşı onarım çalışmaları amacıyla Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi Şehit Yusuf Keser Sokakta zemin hazırlığına başladı." diye konuştu.